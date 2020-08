Das Bezirksderby in Kohfidisch wird vermutlich verschoben. Den betroffenen Spielern geht es soweit gut. Verein bedankt sich bei Behörden.

PINKAFELD. Derzeit hat der SC Pinkafeld nur wenig Grund zum Lachen. Nachdem aufgrund eines positiven Covid-19 Tests bei einem Spieler das Match gegen Bad Sauerbrunn abgesagt wurde, gibt es nun wohl weitere Verschiebungen.

„In diesen Tagen erleben wir eine Hochschaubahn an Gefühlen. Einerseits die Enttäuschung, dass aufgrund des positiven Coronafalles in der Mannschaft das Meisterschaftsspiel gegen den SC Bad Sauerbrunn abgesagt werden musste, andererseits aber auch viel Zuspruch von Seiten der Fans und eine optimale Unterstützung von Seiten der Behörden“, so der Verein auf seiner Facebook-Seite.

22 Spieler getestet

„Es gilt daher Danke zu sagen, den Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft, des Roten Kreuzes, der Corona-Hotline 1450 und des Krisenstabes des Landes Burgenland, die allesamt schnell und unbürokratisch ermöglicht haben, dass 22 Spieler des SCP innerhalb kurzer Zeit einem Corona-Test unterzogen werden konnten“, so der Verein.

Zwei Tests positiv

„Es liegen noch nicht alle Ergebnisse dieser Tests vor, da aber unter den bereits ausgewerteten Tests zwei positive Ergebnisse dabei waren, hat sich gezeigt, dass die Absage des Meisterschaftsspieles gegen den SC Bad Sauerbrunn im Sinne der Gesundheit der Spieler beider Vereine die richtige Entscheidung war“, betont der SCO.

Der Verein hat sich in weiterer Folge dazu entschlossen die nächsten Tage auf Hometraining umzustellen. Damit möchte man aufgrund der letzten Erfahrungen von Vereinsseite auf Nummer sicher gehen, dass es keine Probleme hinsichtlich der Inkubationszeit gibt. Außerdem werden nun auch die restlichen Spieler der U23 getestet, um auch dieses Risiko auszuschließen. „Die erfreuliche Nachricht dabei, den drei bisher positiven Getesteten geht es den Umständen entsprechend gut geht“, ergänzt der Verein.

Derby verschoben

Aufgrund dieser Entwicklungen wird das Meisterschaftsspiel gegen Kohfidisch im Einvernehmen mit dem Gegner aller Voraussicht nach verschoben.

Der SCP möchte auch festhalten, dass die Gesundheit der Spieler oberste Priorität hat und diese nicht im Konflikt mit den Verbandsbestimmungen stehen darf.

Infoabend am Freitag

Der Infoabend am Freitag (Beginn 19 Uhr) findet statt. Hier wird der Vorstand über die aktuelle Lage, das Leitbild des Vereines und dessen Ziele und die neue Organisationsstruktur berichten.

Natürlich können dort auch Fragen zur aktuellen Situation gestellt werden.

In der 3. BFV Cup Runde trifft Pinkafeld auswärts in Schlaining. Ein Spieltermin ist noch offen.