Ein heißes Derby in der 2. Runde des BFV Cups. ASKÖ JABING gegen SV Oberwart (SpG Oberwart/Rotenturm)! Ein Derby das nicht nur deshalb als heißes Derby gewertet werden kann weil die Temperaturen so heiß sind, sondern weil auch viel Spannung vor dem Match zu erwarten war.

Die noch wirklich sehr junge Saison 2020/2021 beginnt schon vor dem Ligaalltag mit zwei Pflichtspielsiegen für Oberwart. Nach dem 1:4 in Hannersdorf am vergangenen Samstag traf man im heißen Derby am heutigen Mittwoch auf Jabing.

Deutliches Endergebnis, welches erst spät so deutlich wurde

Denn Oberwart konnte die Feldüberlegenheit erst in der 28. Minute so richtig nutzen, als Thomas Herrklotz das offizielle 0:1 erzielte. Denn Christopher "Büffel" Feiner-Hammer brachte bereits davor den Ball im Tor unter, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseitsstellung von Feiner.

Während "Büffel" nach dem Abseitstor noch zwei hochkarätige Torchancen nicht verwerten konnte, erhöhte dennoch Bernd Kager auf 2:0 noch vor der Halbzeit (38. Minute).

Nach der Halbzeit gelang Jabing dann der Anschlusstreffer zum 1:2. Doch dann geling Christopher "Büffel" Feiner-Hammer dann doch sein 4. Treffer (welcher auch zählt) in der noch jungen Saison (er erzielte nämlich in Hannersdorf bereits 3 Tore) und stellt den 2-Tore-Vorsprung wieder her.

In der 89. Minute erzielte dann Andi Radics das 1:4 und in der 90. Minute dann noch Paulo Jani das 1:5 zum Endstand.

Fazit:

Oberwart hatte von Beginn weg Feldüberlegenheit, konnte diese aber über weite Strecken am Anfang kaum ausnutzen, da viele Pässe besonders in den ersten 10-15 Minuten entweder im Out oder beim Gegner landeten. Nach dem Führungstreffer wurden die Oberwarter dann immer sicherer und haben letztendlich verdient mit 5:1 gewonnen.

Für den ASKÖ Jabing ist diese Niederlage nach dem Sieg in Wiesfleck sicher ein mentaler Rückschlag für den anstehenden Start in die Liga. Man wollte sich sicher noch einen mentalen Motivationsschub mit dem Sieg über einen Burgenlandligaverein holen bevor man am kommenden Wochenende in Grafenschachen antreten muss.