Der Handwerkerbonus wird sehr gut angenommen, dies belegt die Tatsache, dass im Bezirk Oberwart bisher knapp 914.000 Euro ausbezahlt und 541 Anträge freigegeben wurden. Burgenlandweit beträgt die Fördersumme derzeit rund 4,2 Millionen Euro.

OBERWART. „In einer Zeit, in der viele Menschen mit Ungewissheit und finanziellen Sorgen zu kämpfen haben, stärken wir mit dem Handwerkerbonus privaten Haushalten den Rücken, damit sie sich notwendige Reparaturarbeiten leisten können. Durch diese Investitionen profitieren auch die burgenländischen Betriebe. Eine Win-win-Situation also, denn für beide Seiten bedeutet der Handwerkerbonus einen Mehrwert,“ so der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlandesrat Leonhard Schneemann.

Antrieb für die Wirtschaft

Das Land Burgenland rechnet in diesem Jahr mit einem Finanzierungsbedarf für den Handwerkerbonus von bis zu sechs Millionen Euro. Für 2021 werden weitere drei Millionen Euro dotiert. „Diese Zahlen zeigen, dass die Landesregierung ein wirksames Instrument geschaffen hat, mit dem wir die heimischen Klein- und Mittelunternehmen in einer schwierigen Zeit zielgerichtet unterstützen und für Beschäftigung sorgen können,“ betont Schneemann. Auch Oberwarter Firmen vom Handwerkerbonus. "Es wurden durch diese Maßnahme Investitionen seitens der Bevölkerung getätigt, welche ohne diesen Bonus nicht ausgelöst worden wären. Gerade in herausfordernden Zeiten helfen solche Maßnahmen den heimischen Betrieben enorm", berichtet Malermeister Christian Janisch.

Mehr förderbare Leistungen

Der Handwerkerbonus ist seit Beginn dieses Jahres in Kraft. Anfang Juni hat das Land aufgrund der Corona-Krise den Handwerkerbonus ausgeweitet und Förderbeträge verdoppelt. Seither werden auch mehr Leistungen gefördert. Der nicht rückzahlbare Zuschuss beträgt für Arbeitsleistungen 25 Prozent der förderbaren Kosten und maximal 10.000 Euro. Bei Maßnahmen, die mehr Energieeffizienz bringen, werden auch Materialkosten mit 25 Prozent und maximal 14.000 Euro gefördert.

Förderanträge weiterhin möglich

Anträge können weiterhin gestellt werden. "Wenn alle Auflagen erfüllt werden, werden diese auch bewilligt, so Schneemann. Ziele der Sonderförderaktion sind die Sanierung von Wohnobjekten, die Einsparung von Energie und elementaren Ressourcen und die Schaffung von Barrierefreiheit. "Vor allem aber wird die heimische Wirtschaft gestärkt, Arbeitsplätze werden gesichert und die Wertschöpfung im Burgenland steigt", so Landesrat Schneemann abschließend.