Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft auf burgenländische Betriebe bei der Umsetzung der vielen Projekte.

OBERWART. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft ist der größte Bauträger des Landes im Bereich der Genossenschaften. Im Vorjahr feierte das Unternehmen 70 Jahre. Bislang errichtete die OSG mehr als 17.000 Wohnungen und rund 38.000 Burgenländer und Burgenländerinnen wohnen in diesen. Das Bauvolumen im Jahr 2021 betrug rund 180 Mio. Euro.

Das Oberwarter Unternehmen setzt bei Realisierung der vielen Bauprojekte fast ausschließlich auf burgenländische Betriebe. Warum dies so ist, schildert OSG-Obmann Alfred Kollar im Gespräch mit den RegionalMedien Burgenland.

Handschlagqualität

"Es hat schon früher in Wien immer wieder geheißen, dass die Baustellen bei den Burgenländern in den besten Händen sind. Das sehe ich nach wie vor so. Die burgenländischen Betriebe und deren Mitarbeiter sind fleißig, geschickt, verlässlich und kompetent. Vor allem zählt bei den Unternehmen noch immer Handschlagqualität. Als Auftraggeber brauchst du da keine drei Verträge und vier Nebenabsprachen. Was ausgemacht wird, gilt und wird eingehalten. Das schafft großes Vertrauen!", so Alfred Kollar.

Und falls es mal Probleme gibt? "Ist das der Fall sind die Unternehmen stets bemüht, Fehler sofort zu beheben. Auch da kann man sich darauf verlassen. Der persönliche Kontakt zu den Unternehmen ist da ein großer Vorteil. "Burgenländisch Bauen" ist für uns ein zentraler Faktor, da wir uns auf unsere burgenländischen Partner voll verlassen können", betont Kollar.