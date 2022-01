Innerhalb von nur drei Wochen wurde aus der ehemaligen "Trafik Salomon" die neu gestaltete "Trafik Rehling".

OBERWART. Seit Oktober letzten Jahres ist bei der Tabak Trafik "Salomon" nichts mehr beim Alten. Die beliebte Trafik in der Steinamangerer Straße wurde quasi einer Frischzellenkur unterzogen: Neubau und neuer Name.

Mit Leib und Seele

Gleich geblieben sind dahinter jedoch die Menschen, die weiterhin mit Leib und Seele ihre Kunden bedienen und beraten. Geschäftsführerin ist Christiane Rehling, Unterstützung erhält sie von Seniorchefin und Mutter Karin Salomon.

Drei Wochen von Abriss bis Wiedereröffnung

"Die zuvor 35 m2 große Trafik ist aus allen Nähten geplatzt", schildert Rehling. Da ein Anbau nicht möglich war, entschied man sich zur Variante Abriss und Neubau. Damit das Ganze schnell über die Bühne gehen konnte, holte sich die Trafik-Inhaberin kompetente Partner. "Die Firma HILLCONT bot dabei mit ihrer Flexibilität die optimalste Lösung." Nach einer ausgetüftelten Planung begann im September der Abriss durch die Firma RCR GmbH. "Wir haben uns gefreut, dass wir den Auftrag erhalten haben und diesen zur vollendeten Zufriedenheit erledigen konnten", so Rainer Maurer, Geschäftsführer bei RCR.

Nach nur drei Wochen konnte Wiedereröffnung gefeiert werden. "Es war wichtig, dass der Geschäftsgang für die Trafik raschest und termingerecht wieder möglich war. Es ist uns gelungen, dass Christiane Rehling nach nur drei Wochen wieder ihre Kunden begrüßen konnte", so Baumeister Peter Adelmann.

Die neue Trafik in der Steinamangerer Straße wurde innerhalb von nur drei Wochen abgerissen, erbaut und wiedereröffnet.

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Fläche verdoppelt

Die Raumsystem-Lösung wurde so gestaltet, dass es nicht mehr an einen Container erinnert. "Die Fläche konnte so auf die schnellste und einfachste Art verdoppelt werden", freut sich Rehling. Der Verkaufsraum kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hell und sehr übersichtlich gestaltet, können Kunden ihre Lieblingszeitschriften und Tabakwaren in der neuen "Trafik Rehling" abholen.

Breites Sortiment

Die Trafik Rehling bietet eine breite Palette von Tabakwaren an. "Großer Beliebtheit erfreuen sich vor allem die Wasserpfeifen (Shishas) und die dazugehörigen Tabake", erzählt Christiane Rehling. Auch die schadstoffärmeren Tabakerhitzer "Iqos" finden reißenden Absatz. Alle gängigen Tages- und Wochenzeitungen sowie Zeitschriften aller Art sind in der Trafik Rehling zu finden. Auch Billets und Geschenkverpackungen gehören zum breiten Sortiment. Abgerundet wird das große Angebot mit der eigenen Lotto-Toto-Annahmestelle.

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Frauenpower

Nach über sieben Jahren in der Familien-Trafik tätig, übernahm Christiane Rehling im Jänner 2020 das Geschäft. Zuvor hatte ihre Mutter Karin Salomon über 40 Jahre die Geschäftsführung inne. Die Juniorchefin managte nicht nur den Abriss, Neubau und die Wiedereröffnung der Trafik, sondern heiratete auch währenddessen und gebar einen Sohn.

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Kompetente Baupartner

Christiane Rehling konnte sich bei der Errichtung der neuen Trafik auf bewährte und professionelle Partnerbetriebe aus der Region stützen.