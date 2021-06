Das Gewerbegebiet Unterwart hat viel zu bieten.



UNTERWART. Das Gewerbegebiet Unterwart ist seit vielen Jahren ein wichtiger Wirtschaftsstandort für die gesamte Region. "Es wird etwas geboten. Die Leute kommen gerne, um dort einzukaufen. Es gibt auf kurzen Wegen eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Zudem sind in den unterschiedlichen Betrieben mehrere Hundert Personen beschäftigt", betont Bgm. Klara Liszt.

Neben großen Möbelhäusern und Fachmärkten gibt es auch jede Menge Geschäfte und Betriebe. Eine wesentliche Branche bildet der Autohandel. Namhafte Unternehmen sind seit Jahren fixer Bestandteil im Gewerbegebiet und erweitern wie beispielsweise Frieszl aktuell oder vor einigen Jahren Fürst. Mit der neuen "wirreparierendeinauto"-Werkstatt von Markus Kneisz, der zudem eine innovative App für Schadensmeldungen implementierte, kommt ein neues Unternehmen im Autosektor hinzu. Zudem gibt es auch eine Auto-Waschanlage. "Das florierende Gewerbegebiet ist natürlich auch gut für die finanzielle Situation der Gemeinde", weiß Liszt.

Neue Reihenhäuser und Wohnungen

Unterwart ist als Wohnort beliebt. Familien, ältere Menschen, aber auch Singles wählen den idyllischen Ort als Lebensmittelpunkt. "Die Nähe zu Oberwart und trotzdem etwas abseits vom Schuss ist attraktiv", weiß Bgm. Klara Liszt. Neben privatem Wohnbau ist die OSG seit Jahren verlässlicher Partner. "Wir haben bereits 22 Wohnungen in Unterwart und 8 Wohnungen in Eisenzicken errichtet. Heuer kommen weitere hinzu!", sagt OSG-Obm. Alfred Kollar.

Wohnungen und Reihenhäuser

Im Herzen von Unterwart wird ein modernes Wohnhaus mit 8 Wohnungen – von der Kleinstwohnung mit 45 m² bis zur großzügigen 83 m²-Familienwohnung – entstehen. In der Ostersiedlung/Feldgasse sind zweigeschossige Reihenhäuser und ebenerdige Bungalows geplant.

"Im Sommer wird mit beiden Projekten gestartet. Die Fertigstellung ist jeweils für Spätsommer 2022 geplant", so Kollar.

Historisches

Unterwart (ungarisch: Alsóör, kroatisch: Dolnja Borta, Dolnja Jerba, romani: Telutni Erba, Tenuerba) war ursprünglich eine Grenzwächtersiedung der ungarischen Könige der Árpáden-Dynastie. In der Gemeinde blühten bis heute neben Landwirtschaft stets auch Handel und Gewerbe.

Unterwart hält mit Heimathaus, Bibliotheken und Vereinen die ungarische Kultur hoch. Die Gemeinde ist Teil des Erlebnis-Rad- und Wanderweges "Lebenswart", der durch vier Gemeinden der Wart führt. Volksschule, Kindergarten und Hort sorgen für hervorragende Kinderbetreuung und Bildung.

Daten & Fakten

Einwohner: 963 HWS, 193 NWS

Fläche: 20,22km²

Ortsteile: Eisenzicken, Unterwart

Gemeinderat: 9 ÖVP, 6 SPÖ

Vereine: 27

Betriebe: 59

Internet:www.unterwart.at