Das Burghotel Schlaining startet die Recruiting-Offensive.

STADTSCHLAINING. Noch im Frühjahr 2022 soll das Burghotel Schlaining seinen Betrieb aufnehmen und mit 64 Zimmern die perfekte Ergänzung für die Event-Räumlichkeiten in der Friedensburg Stadtschlaining werden. Seminare, Team-Events, Hochzeiten oder andere Feiern sollen hier einen besonderen Rahmen finden, Übernachtung gleich inklusive.

Was jetzt noch fehlt, sind motivierte Mitarbeiter.

Aufmerksamen Besuchern von Stadtschlaining ist in den vergangenen Monaten die große Baustelle nahe der Burg bestimmt nicht entgangen. Viele fleißige Hände sind hier am Werk, um in den historischen Mauern der ehemaligen Schmiede und dem Zeughaus der Burg das Burghotel Schlaining zu realisieren. Der Innenausbau läuft bereits auf Hochtouren. Nach dem Jahreswechsel soll die Einrichtung erfolgen, so dass einer geplanten Eröffnung im Frühjahr nichts im Wege stehen kann.

Historisch trifft modern

Genau in diesem historischen Gebäude, das moderne Ausstattung mit gediegenem Ambiente und zeitlosem Design vereint, können Interessierte schon bald ihren vielseitigen Traumjob finden.

„Die Burg Schlaining wird in Verbindung mit dem Burghotel Schlaining der ideale Austragungsort für Business-Veranstaltungen, kulturelle Events oder Hochzeiten werden. Den Möglichkeiten in diesem idyllischen Teil des Südburgenlands sind hier keine Grenzen gesetzt. Auf die künftigen Mitarbeiter warten somit abwechslungsreiche und spannende Aufgaben“, so Geschäftsführer Andreas Leitner und Hotel-Direktor Marcel Pomper.

Mitarbeiter gesucht

Aktuell werden Rezeptionisten, Service-Leitung und Service-Mitarbeiter, Mitarbeiter im Bereich Küche, Techniker, sowie Gastronomie-Aushilfskräfte und Mitarbeiter im Bereich Housekeeping gesucht.

„Komm in unser Team und mach den Aufenthalt der Gäste des Burghotels Schlaining zu einer besonderen Zeit. Wir freuen uns auf deine Bewerbung“, spricht Personalleiterin Birgit Kollmann-Bieler eine herzliche Einladung aus.

Sie steht mit ihrem Team auch für alle offenen Fragen zur Verfügung. Ihre Kontaktdaten sowie Informationen zu den Stellenangeboten gibt es auf www.burghotel-schlaining.at/jobs.