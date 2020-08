GROSSPETERSDORF (ps). „Die Schatzgrube ist ein absoluter Gewinn für die Marktgemeinde Großpetersdorf. Als wir vor 1 ½ Jahren begannen die Weichen zu stellen und die ersten gröberen Hürden aus dem Weg zu räumen, hätten wir nicht im Traum daran gedacht, dass dieses Projekt der Volkshilfe ein so großartiger Erfolg wird“, schwärmte Bgm. Wolfgang Tauss vor versammelter Presse anlässlich 1 Jahr Schatzgrube Großpetersdorf. Tauss lobte vor allem dieses Geschäftsmodell, wo Möbel, Kleidungsstücke, Bücher, Spielzeug bis hin zu E-Bikes und Dekorationsartikel, die die Menschen zu Hause nicht mehr benötigen, daher an die Schatzgrube verschenken und so wieder in Umlauf kommen.

Soziale & wirtschaftliche Aspekte im Fokus

Die Schatzgrube ist ein Projekt in Form eines sozialökonomischen Betriebs, das wesentlich vom Land Burgenland gefördert wird. „Nicht die wirtschaftlichen Aspekte stehen im Vordergrund, sondern die sozialen Aspekte. Es ist das Miteinander, das wichtig ist. Die Schatzgrube ist zum sozialen Ankerpunkt in der Region geworden“, erklärt Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst.

Es ist umso mehr erfreulich, dass die Verantwortlichen vor Ort eine Erfolgsbilanz vorlegen können: Mehr als 7.000 Einkäufe und mehr als 10.000 BesucherInnen seit September 2019 sprechen eine deutliche Sprache. In diesem Zeitraum schafften auch bereits 4 MitarbeiterInnen den Sprung von der Schatzgrube in ein anderes Dienstverhältnis. Eine Mitarbeiterin wird direkt in die Pension übergehen.

Präsidentin Dunst dazu: „Wir schaffen es nicht nur einen entsprechenden Vermittlungserfolg vorzuweisen. Auch der wirtschaftliche Aspekt läuft ausgezeichnet. Ich bin wirklich stolz auf die MitarbeiterInnen vor Ort. Unsere Schatzgrube erhält durchaus ausgezeichnete Kundenresonanz.

Projektleiterin Cornelia Halper

Zufriedenheit auf allen Linien

Projektleiterin Cornelia Halper sieht den großartigen Erfolg der Schatzgrube darin, dass sich die MitarbeiterInnen in ihrem Aufgabenbereich wohl fühlen, sich den Herausforderungen mit großer Freude stellen und der wertschätzende Umgang im Betrieb sich in konstruktiver Teamarbeit widerspiegelt. „Unsere MitarbeiterInnen bekommen die Möglichkeit sich weiter zu entwickeln – durch Herausarbeiten persönlicher Kompetenzen werde sie bestmöglich für die freie Wirtschaft vorbereitet. Eine wichtige Komponente unseres Erfolges ist die Kundenzufriedenheit. Wir wollen ein tolles Shoppingerlebnis schaffen und sind stets bemüht, unsere Einkaufsflächen sehr einladend zu gestalten und Atmosphäre zu vermitteln“, so Cornelia Halper.

Ein Leuchtturmprojekt wird gefeiert

„Im ersten Jahr haben wir die Schatzgrube als Erfolgskonzept etabliert. Das werden wir am 12.09.2020 gebührend feiern. Viele Attraktionen sind geplant. In nächster Zeit werden wir auch weitere Kooperationen mit regionalen Unternehmen (wie einer Putzerei) starten. Wir wollen die Schatzgrube stetig weiterentwickeln und zu einem Leuchtturmprojekt für das Südburgenland machen“, so Präsidentin Dunst abschließend.