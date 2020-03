ROTENTURM/GROSSPETERSDORF. Der "FiT-Aktionstag" fand am Donnerstag, 5. März, an sieben Standorten im Burgenland von 8 bis 15 Uhr statt. Diese Workshops gab es beim ZIB-Training in Neusiedl und Eisenstadt, im Schulungszentrum Neutal, bei Jugend am Werk in Siget, im BFI-Metallausbildungszentrum Großpetersdorf, im BFI-Holzausbildungszentrum Güssing, sowie im BBZ in Rudersdorf.

Die Frauen erhielten dabei Informationen über die Möglichkeiten im FiT-Programm, können selbst Tätigkeiten unter fachmännischer ausprobieren (Sägen, Löten, Robotik-Aufgaben, Maschinen bedienen, usw.), sowie auf persönliche Gespräche mit Frauen führen, die bereits in FiT-Ausbildung stehen.