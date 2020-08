Frühwald bietet Lösungen für Pflege zu Hause

Heilbehelfe Frühwald modernisierte und gibt 15% Rabatt auf Kaufprodukte

PINKAFELD (ps). Kranke, alte und Menschen mit besonderen Bedürfnissen möchten möglich selbstständig in ihrer gewohnten sozialen Umgebung verbleiben. Pflegebedürftig, aber zu Hause! "Wir, von Heilbehelfe Frühwald haben uns zum Ziel gesetzt, dem Kranken seinen Zustand so erträglich wie möglich zu machen", so Christoph Orschek, Medizinprodukteberater.

Service, Beratung & Betreuung

"Mit der kundenfreundlichen Neugestaltung der Geschäftsräume, machen wir einen wesentlichen Schritt auf die Ansprüche und Bedürfnisse unserer Kunden zu. Heilbehelfe Frühwald steht seit mehr als 80 Jahren für Qualität in der Betreuung der Reha-Betreuung und orthopädischen Versorgung und betreut derzeit über 300.000 Kunden und verrechnet mit allen Kassen. Für die Pflege zu Hause steht unseren Kunden eine breite Produktpalette, die sich von Pflegebetten, Badelifte, Duschstühle über Rollstühle, Elektro-Scooter bis hin zu Treppenraupen und Rampen erstreckt, bereit", so das kompetente Team, Christoph Orschek, Karin Börner und Daniela Zimmermann das für Beratung, Betreuung und Service auch vor Ort für Sie da ist. Als Eröffnungsangebot gewährt Frühwald bis Ende September einen 15% Rabatt auf alle Privatkäufe - ausgenommen Gesetzliche Selbstbehalte, Rezeptgebühr und Aktionsware.

Frühwald: Modern & zeitgemäß umgebaut

Heilbehelfe Frühwald - Ihr Ansprechpartner in der Reha-Betreuung und orthopädischen Versorgung, hat während der Corona Krise das Geschäftslokal in Pinkafeld zeitgemäß und kundenfreundlich umgebaut. Immer mehr Menschen sind auf intensive Pflege zu Hause angewiesen.