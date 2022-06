Im Rahmen der Langen Einkaufsnacht in Oberwart lohnt sich ein Besuch im neu eröffneten Rathauskeller in Oberwart. Die Gastronomen Jeanette und Markus Steffen bieten im traumhaften Ambiente eine gutbürgerliche Küche an.

OBERWART. Seit Ende Mai werden die Gäste im neu eröffneten Rathauskeller kulinarisch mit Speisen aus regionaler, frischer und ohne Geschmacksverstärker auskommenden guten bürgerlichen Küche verwöhnt. Ergänzt wird das Kulinarik-Angebot durch ein erlesenes Bier- und Weinangebot und einer guten Auswahl an verschiedenen Mix-Getränken.

Eigenmarke "Rathausbräu"

Eine Besonderheit der Gastronomen Jeanette und Markus Steffen ist das eigene "Rathausbräu" - ein Bier, dass speziell für das Lokal gebraut wird und dessen Etikett auch den Oberwarter Wächter trägt. "Mit unseren verschiedenen, sowie hauseigenen Biersorten hoffen wir viele Geschmäcker zu treffen", so die Gastronomen-Familie. Das Bier ist auch in der 2-Liter-Flasche für zuhause zu erwerben sein.

Kontakt

"Kulinarik zum Rathauskeller"

7400 Oberwart, Hauptplatz 9

E-Mail: office@kulinarik-betriebe at

Homepage: www.kulinarik-betriebe.at