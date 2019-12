EISENBERG/PINKA. Am 12. Dezember wurde der langjährige Lagerhaus SüdBurgenland- Geschäftsführer KommR Dir. Johann Bugnits in einer bewegenden und tollen Feier in der Halle Eisenberg verabschiedet.

Neben vielen Ehrengästen gaben sich sehr viele Mitarbeiter des Lagerhauses Südburgenland die Ehre. Ebenfalls erfolgte die "Hofübergabe" an den neuen Geschäftsführer Philipp Magdits.

Wir möchten uns in diesem Sinne bei unserem Johann für seine langjährigen Dienste bedanken und wünschen ihm alles Gute für seinen verdienten Ruhestand.