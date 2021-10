Jürgen Resch startete 2012 mit der Aufzucht von Weidegänsen in Litzelsdorf. Die Bezirkblätter Oberwart schauten bei ihm vorbei.

LITZELSDORF. Landwirt Jürgen Resch aus Litzelsdorf schildert im Bezirksblätter-Interview, wie es zum Betrieb kam und was er für kreative Ideen umsetzte.

Bezirksblätter: Seit wann gibt es den Betrieb bereits?

Jürgen Resch: Der Opa hat früher eine Rinderzucht, die er aber aufgab. So lagen die landwirtschaftlichen Flächen rund ums Haus brach. Mein Onkel hatte noch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich interessierte mich schon immer dafür und absolvierte dann die landwirtschaftliche Fachschule in Güssing. Ich habe dann mit Ackerbau und Maschinenringtätigkeiten begonnen. Wir sind ein echter Familienbetrieb, bei dem alle mithelfen.

Und kam es zu den Weidegänsen?

Wir suchten nach neuen Nutzungsmöglichkeiten für die Wiesen und Weiden rund ums Haus. Weidegänse lagen damals im Trend und waren eine interessante Nische. So entschlossen wir uns dann auch, uns auf Weidegänse zu spezialisieren. Seit 2012 sind wir nun Weidegansbetrieb.

Woher bezieht ihr eure Gänse und wie viele habt ihr?

Wir sind Teil des Vereins Südburgenländische Weidegans, die auch als Genussregion definiert ist. Unsere Brüterei befindet sich in Oberösterreich. Von dort kommen die Küken zu uns. Das geschieht in Etappen von April bis Juni. Dann bleiben sie bis Martini auf unseren Weiden. Begonnen haben wir mit rund 300, das hat sich im Laufe der Jahre gesteigert.

Wo werden sie gehalten?

Die erste Zeit bleiben sie noch im Stall. Ab dem Alter von 6 bis 8 Wochen sind sie praktisch immer im Freien und haben genügend Auslauf. Zunächst bevölkern sie die Wiesen rund um den Hof. Sie werden nur in der Nacht - auch aus Schutz vor dem Fuchs - wieder in den Stall getrieben. Später werden die Gänse beim "Gansltreiben" durch die Gassen zu unserer größeren Weide gebracht. Das ist auch für die Bewohner in Litzelsdorf immer wieder eine Gaudi.

Seit wann seid ihr AMA Genuss Region-Betrieb?

Wir sind bei der schon erwähnten Genussregion Südburgenländische Weidegans von Anfang an dabei. Diese wurde dann von der AMA übernommen.

Habt ihr auch noch andere Nutztiere?

Wir haben auch noch ein paar Schweine, die sind aber nur für den Hausgebrauch.

Wohin liefert ihr die Gänse dann zu Martini?

Unsere Kunden sind etwa zu zwei Drittel Gastronomiebetriebe und etwa zu einem Drittel Privatpersonen. Unsere Kunden kommen großteils aus der Region.

Habt ihr darüber hinaus noch weitere Produkte?

Seit etwa drei Jahren bieten wir in Kooperation mit einigen Wirten Gänseaufstriche im Glas an.

Im Vorjahr hattest du eine innovative Idee im Lockdown rund um Martini. Kannst du diese etwas erläutern?

Ja, im Vorjahr waren ja die Gasthäuser aufgrund des Corona-Lockdowns alle geschlossen. Da hatten wir gemeinsam mit Partnern die Idee, eine "Martini-Box" zu packen und diese dann zu versenden. Darin enthalten waren ein gebratenes Gansl im Glas, Rotkraut, Semmelknödel und eine Flasche Rotwein. Das ist wirklich gut angekommen. Darum ist ein solches Paket auch heuer wieder geplant.