Seit fast 25 Jahren betreibt Dunst Hydraulik & Ladetechnik ihren Firmenstandort höchst erfolgreich in Grafenschachen. Nun lässt die Firma langjährige Mitarbeiter hochleben.

GRAFENSCHACHEN. Firmengründer Sepp Dunst und seine Familie leiten nach dem Prinzip "geht ned, gibt's ned" das Geschäft 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Von Burgenland bis nach Vorarlberg schätzen Kunden die hohe Einsatzbereitschaft des Familienbetriebes. "Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf unsere Handschlagqualität verlassen können. In all den Jahren ist es unser Bestreben, ständig eine Lösung für jedes Problem zu finden, damit unsere Kunden und deren Maschinen ohne Stillstand ihre Arbeit weiter verrichten können", so der Firmenchef.

In Familienhand

Von Beginn an unterstützt seine Frau Annemarie das Unternehmen. Auch die Söhne Josef, Hannes und Thomas sowie Tochter Theresa bringen sich mittlerweile sehr erfolgreich mit ihrer jeweiligen Expertise im Betrieb ein.

Langjährige Firmentreue

Das größte Kapital bilden die rund 50 Mitarbeiter. Einige von ihnen feiern heuer Jubiläum. So ist unter anderem Josef Wiedner seit 16 Jahren fixer Bestandteil im Betrieb. Maria Koller, Rosa Haider und Johann Bruckner feiern 15 Jahre Betriebszugehörigkeit. Patrick Lechner, der als Lehrling begann, ist seit 10 Jahren in der Firma tätig und Juniorchef Josef Dunst verstärkt seit nunmehr 11 Jahren den elterlichen Betrieb.

Mitarbeiter sind das höchste Gut

"Ein großes Danke für die jahrelange Treue und den unermüdlichen Einsatz in unserem Unternehmen. Unsere Mitarbeiter gestalten Zukunft und tragen wesentlich für unsere unternehmerische Erfolgsgeschichte bei", freut sich Sepp Dunst und betont weiters: "Ob geimpft oder ungeimpft, bei uns ist jeder Mitarbeiter herzlich willkommen."

Kontakt

Dunst Hydraulik & Ladetechnik

Gewerbepark 2

7423 Grafenschachen

Telnr.: 03359/20088

Email: office@dunst-hydraulik.com

www.dunst-hydraulik.com