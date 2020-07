Mitte September soll die neue Filiale in Großpetersdorf eröffnet werden.

GROSSPETERSDORF. Die Handelskette Billa errichtet in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Standort einen neuen. Die bestehende Filiale in Großpetersdorf wurde 1988 eröffnet und ist somit in die Jahre gekommen.

"Die Filiale ist zu klein geworden und entspricht auch nicht mehr aktuellen Anforderungen, deshalb haben wir uns entschlossen, einen neuen Standort zu errichten", berichtet Billa-Regionalmanagerin Manuela Hermann.

Zehn neue Arbeitsplätze

Die aktuelle Filiale hat eine Verkaufsfläche von 480m². "Die neue Filiale wird 1.006m² an Verkaufsfläche habe. Dazu kommt ein größerer Parkplatz. Zudem werden zehn neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben dann in Großpetersdorf 35 Mitarbeiter", so Hermann

Baubeginn war vor rund einem Monat. "Die Eröffnung ist für 17. September geplant. Die neue Filiale bekommt einen modern gestalteten Point of Sale und bietet auch das "Click & Collect"-System an. Die Kunden können zuhause bestellen, bezahlen und dann die fertig gepackte Ware in der Filiale abholen", fasst Hermann zusammen.

Nachnutzung offen

Was mit dem bestehenden Gebäude passiert, ist offen. "Da das Grundstück des bestehenden Billas nicht Rewe gehört, ist offen, wie das Gebäude weiter genutzt wird. Es gibt aber schon einige Interessenten", sagt Bgm. Wolfgang Tauss.