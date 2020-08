Sozial- und Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann war bei der OSG zu Gast.

OBERWART. Für ein erstes Gespräch trafen sich Soziallandesrat Leonhard Schneemann, OSG-Obmann Alfred Kollar, sowie Vertreter des Aufsichtsrates und des Vorstands, am 28. August. „Besonders in Zeiten von Corona müssen wir an die Zukunft denken und unseren Zukunftsplan Pflege weiterhin forcieren. Die Bauvorhaben im Bereich der Pflege und Betreuung stehen deshalb weiterhin ganz weit oben auf der Prioritätenliste“, sagt Soziallandesrat Leonhard Schneemann. „Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft ist ein wichtiger Partner,“ so Schneemann.

LR Leonhard Schneemann: „Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und bedarfsdeckenden Pflege und Betreuung im gesamten Land hat hohen Stellenwert!“

Trotz Corona-Krise wird der Zukunftsplan Pflege, der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ausgearbeitet wurde, konsequent umgesetzt. Dieser beinhaltet neben 20 weiteren Maßnahmen den Angebotsausbau nach den vier Versorgungsregionen des Burgenlandes.

Ausbau von Betreuungs- und Wohneinrichtungen

Schneemann kennt die Urgenz des Themas Wohnen im Alter: „Der Ausbau von verschiedenen Einrichtungsformen, um für jeden die passende Betreuungs- bzw. Wohnform zu gewährleisten, ist zentral. Ziel ist die flächenendeckende Versorgung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen.“ Kollar über den aktuellen Stand und weitere Sozialprojekte: "Neben der Unterbringung in Altenwohn- und Pflegeheimen spielen auch Wohnungen für Senioren eine große Rolle. Barrierefreie Seniorenwohnungen in unterschiedlich ausgestalteter Form der Betreuung und auch Tagesbetreuungseinrichtungen für die tageweise Betreuung von älteren Menschen sind hier in Vorbereitung. 14 Projekte des Zukunftsplanes Pflege sind in Umsetzung Demnächst werden die beiden Pflegekompetenzzentren Zurndorf und Schandorf als Neubau, sowie die Erweiterungen der Pflegekompetenzzentren in Draßburg und in Olbendorf gestartet.“

140 Millionen Euro Neubauvolumen

„16.000 Wohnungen und Reihenhäuser in denen über 35.000 Menschen wohnen – bei der OSG ist mehr als 10 Prozent der burgenländischen Bevölkerung zuhause“, zeigte sich Schneemann von den aktuellen Zahlen beeindruckt.

„Mit 140. Mio. Euro als Neubauvolumen und 155 Gemeinden, in denen die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft mittlerweile tätig ist, bildet die OSG einen wichtiger Impulsgeber für die burgenländische Wirtschaft. Die OSG selbst ist damit ein wichtiger Arbeitgeber mit 370 Mitarbeitern - 110 Angestellte und 260 Anlagenbetreuer - und sorgt mit den Aufträgen an die burgenländischen Unternehmen dafür, dass knapp 2.000 Menschen in der Bauwirtschaft Arbeit finden", betont der OSG-Chef.