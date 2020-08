Der Hochzeitsberg schuf in der Corona-Krise noch mehr Ambiente für die Gäste und gestaltete den Wintergarten und die Terrasse neu.

HANNERSDORF (ms). Der Hochzeitsberg ist bei Brautpaaren in aller Munde und das weit über die Grenzen des Südburgenlands hinaus. Auch immer mehr Unternehmen entdecken das exklusive Ambiente. Alles war gut: viele Anfragen, Tourismus- und Regionalitätspreis, Austrian Wedding Award. Doch dann kam Corona.

„Wir haben überlegt, wie wir die Zeit nutzen können. Wir wollten den Wintergarten neu bauen“, so Anna Malinovic und Ronald Gollatz: „Wir hatten zwar Zeit, aber keinen Umsatz.“

Die Lösung: Künftige Brautpaare wurden um Anzahlungen gebeten. „Das hat super funktioniert. Auch die WiBuG hat uns für die Qualitätssteigerung eine Förder-Zusage gegeben“, erzählen die beiden dankbar.

Top-Professionisten

Der Wintergarten umfasst 100m², dazu kommt die ebenfalls neu gestaltete Terrasse mit 80m². "Ohne Top-Professionisen wie Glas Höfler und Holzbau Unger wäre das nicht umsetzbar gewesen", beton Gollatz. Vorgabe war, dass es im Raum keine Säulen geben darf – schließlich ist der Wintergarten meist auch Partyzone. Holzbau Unger löste das mit Leimbindern, Glas Höfler lieferte ein neues Schiebetürensystem. „Durch die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Hannersberg ließ sich auch dieses Projekt rasch realisieren. Nach ersten Vorgesprächen konnten wir eine passende Variante präsentieren“, bedankt sich Josef Unger. Jetzt erleben die Gäste ein völlig neues Raumgefühl.

Außerdem wurden noch Terrassen gebaut, Sonnenschirme versenkt und Klimaanlagen versetzt, um Ruhe zu schaffen. „Auch innen haben wir einiges neu gestaltet, hier hat sich Sissi Benkö verwirklicht“, so Anna Malinovic. „Ziel ist es stets, urbanen Stil, Modernität und Regionalität zu verbinden.“

Ronald Gollatz: "Die Gäste war schon immer begeistert, jetzt reißt es sie noch mehr vom Hocker."

"Wir haben auch die Software modernisiert. Beispielsweise bekommt jedes Brautpaar eine temporär eigene Website für die Hochzeit. Kulinarisch haben wir ebenfalls umgestellt. So gibt es immer eine Auswahl an Hauptspeisen, die frisch zubereitet serviert werden. Auch die Abwicklung ist noch serviceorientierter", berichtet Ronni.

Die Location für Hochzeiten und andere Feiern ist im Jubiläumsjahr noch attraktiver geworden.

Foto: Robert Brünner

hochgeladen von Michael Strini

Zehn Jahre Hochzeitsberg

Am 14. August 2010 wurde der Hannersberg in der heutigen Form eröffnet. Das Jubiläumsjahr 2020 begann mit einem Highlight, der Verleihung des „Austrian Wedding Award“, ein weiteres waren die ORF-Burgenland Sommergespräche. Anna Malinovic und Ronald Gollatz blicken zuversichtlich in die Zukunft – trotz Corona.

So hat zum Beispiel kein einziges Brautpaar abgesagt, für alle Gäste wurde ein neuer Termin gefunden. „Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Service und unser Ambiente nicht beliebig austauschbar sind“, sagt Anna Malinovic, die die Brautpaare begleitet. Gollatz ergänzt: „Wir haben die Zwangspause so gut es ging genutzt und sind sicher, dass diese schwierige Zeit vorübergehen wird. Wir sind auch dankbar für die Maßnahmen von Bund und Land, um die Herausforderungen zu bestehen.“

Ronald Gollatz: "Mit Anna, Philipp und Hans habe ich hier an absolutes Top-Team!"

Wedding Award 2020: Hans Bock, Ronald Gollatz, Anna Malinovics und Philipp Wild

Foto: Hochzeitsberg

hochgeladen von Michael Strini

Nahversorger ab Dezember

Auch sein zweites Großprojekt in Hannersdorf steht kurz vorm Beginn. "Der Nahversorger läuft. Die Arbeiten sollen demnächst beginnen, im Dezember dann abgeschlossen sein. In der Hauptsaison sind wir voll ausgelastet, im Winter bzw. unserer Nebensaison hilft uns das, um die Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Corona-Krise wird uns noch länger begleiten und lässt viele Fragen offen", so der Unternehmer.

Sein Wunsch an den neuen Tourismusobmann Dietmar Tunkel: "Es braucht im Südburgenland abgesehen von den Thermen einen nachhaltigen Anknüpfungspunkt, um mehr Tagesgäste in die Region zu locken. Der Radtourismus ist eine gute Basis, aber es ist mehr notwendig."

Eva Maria Marold mit Kabarett am Hannersberg