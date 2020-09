Familienbetriebe und Nahversorger bieten viele Arbeitsplätze.

DT. SCHÜTZEN-EISENBERG (ms). Die Gemeinde setzt auf sanften Tourismus und lockt mit Topweinen, Radwegen und wunderbarer Landschaft.

Das kommt aktuell gut an. "Wir haben so viele Radtouristen wie noch nie. Auch Wandern und Ruhe sind gefragt. Der Weinblick ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Wein ist natürlich ein zentraler Gästebringer und das Aushängeschild der Gemeinde. Ein wichtiger Beitrag sind auch die Kellerstöckl, die gut genutzt werden. Im Sommer stehen 195 Betten zur Verfügung, im Winter sind es 91 Betten", so Bgm. Franz Wachter.

Auf Platz 2 im Bezirk

Die Statistik zeigt auch im Corona-Sommer positive Signale. "Im Juli 2020 waren wir im Bezirk bei Übernachtungen und Ankünften hinter Bad Tatzmannsdorf auf Platz 2. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir mit 878 Ankünften ein Plus von 51,4 Prozent. Bei den Übernachtungen hatten wir mit 2.506 um 52,3 Prozent mehr als im Juli 2019. Auch im August schaut es gut aus", streicht Tourismusobm. Vizebgm. Herbert Weber hervor.

Innovation und Tradition

Wirtschaftlich hat die Gemeinde ebenfalls einiges zu bieten. Vor allem zahlreiche Familienunternehmen, die teilweise bereits seit Generationen tätig sind, bieten eine gute Branchenvielfalt – vom Nahversorger bis zur Schlosserei. Das Geschäft der Familie Wachter besteht seit 1903, 1977 wurde es neu gebaut. Seit 1982 führt es Maria Wachter. Heuer im Frühjahr wurde es modernisiert.

"In Coronazeiten ist das sicher etwas Außergewöhnliches, dass jemand da extra Geld in die Hand nimmt", meint auch Bgm. Franz Wachter. "Wir haben eine neue Fleischtheke, auch der Gemüsebereich wurde neu gestaltet. Neben Lottoannahmestelle und Trafik ist auch eine Postpartnerstelle integriert. Wir bieten zudem ein Plattenservice", so Maria Wachter.

Partner für Landwirtschaft

Das Lagerhaus Deutsch Schützen ist seit vielen Jahren verlässlicher Partner für die Land- und Forstwirte in der Region. Die Einrichtung eines modernen Weinlabors 2019 war ein wesentlicher Schritt in Richtung Weinbaucenter. Das Lagerhaus ist einerseits Nahversorger, andererseits auch ein wichtiger Treffpunkt für die Bevölkerung.