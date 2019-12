PINKAFELD. Um bei der Durchführung von Vermessungsarbeiten am neuesten Stand der Technik zu sein, wurde für die Abt. Bautechnik der HTL Pinkafeld eine „Robotic Totalstation“ von Leica angekauft. Diese ermöglicht es einer einzelnen Person Vermessungsarbeiten durchzuführen.

In einem Workshop wurden die Lehrer des Bauhofes mit der Bedienung der neuen Technologie vertraut gemacht. Mit einem Theorie- und Praxisteil vermittelte ein Mitarbeiter der Firma UTB die Anwendung und den Umgang mit dem Gerät. Selbstständig folgt die Basisstation dabei dem vom Bediener gehaltenen Reflektor und wird über ein mit Bluetooth verbundenes Tablet mit Touchscreen bedient.

„Um Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, ist es erforderlich ‚selbst‘ ‚ständig‘ zu lernen.“, lautete die Aussage eines Teilnehmers nach diesem Workshop.

Gelebte Digitalisierung mit „State of the Art“-Technologie im Bauhof der HTL Pinkafeld

Vermessungstechnik „State of the Art“ kann ab nun im Unterricht verwirklicht werden, die die Schülerinnen und Schüler können den Umgang mit dieser Technologie erlernen und in der Baupraxis erproben. Der Einsatz der „Robotic Totalstation“ ermöglicht die Durchführung von Vermessungsarbeiten von einer einzelnen Person, wodurch es zu Produktivitätssteigerung kommt. Damit setzt die Bauabteilung der HTL Pinkafeld einen weiteren Baustein, um dem Schulmotto „Bildung mit Zukunft“ zu entsprechen.