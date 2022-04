Der Oberwarter Amadeus Linzer hofft auf Investoren für sein Unternehmen "Vitablick".

OBERWART. Wieder versucht ein Start Up aus dem Bezirk Oberwart, Investoren bei "2 Minuten 2 Millionen" für sich zu gewinnen. Diesmal ist in der Sendung am Dienstag, 12. April, um 20:15 Uhr auf PULS 4 "Vitablick" aus Oberwart mit dabei.

Jungunternehmer Amadeus Linzer will mit seinem Start-Up Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die Möglichkeit geben ihre Lieblingsorte oder auch neue Umgebungen durch Virtuelle Realität zu erleben.

Senioren virtuell auf Reisen schicken