Die Burgenländische Landwirtschaftskammer prämierte die besten Obstverarbeitungsprodukte.

BEZIRK OBERWART. Die Landesprämierung für Obstverarbeitungsprodukte ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für Obst-Verarbeitungsbetriebe im Burgenland, bei der die Produzenten die Qualität ihrer Produkte bewerten lassen können.

Dieses Jahr haben 114 Betriebe 534 Produkte von Edelbränden, Säfte, Nektare, Moste, Essige, Sirupe und Liköre eingereicht. Das Ergebnis ist auch dieses Jahr erfreulich: 2021 haben von den eingereichten Betrieben 24 % eine Gold-, 33 % eine Silber- und 23 % eine Bronzemedaille erhalten.

Sortensieger aus Wiesen



Aus den goldprämierten Produkten jeder Kategorie wurden die Sortensieger in einem Stechen ermittelt. Anschließend werden aus den Sortensieger durch eine vergleichende Verkostung die Landessieger gekürt. Der Titel „Produzent des Jahres“ geht dieses Jahr an Sonnenobst Habeler aus Wiesen.

„Die Landesprämierung für Obstverarbeitungsprodukte ist eine wichtige Marketingmaßnahme für unsere heimischen Betriebe. Die Auszeichnungen sind ein Qualitätskriterium und geben Sicherheit beim Kauf. Das große Spektrum der Produkte und die Vielzahl der Einreichungen spiegeln die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft wider. Ich gratuliere allen Prämierten, den Landes- und SortensiegerInnen sowie den Obstbaubetrieb Habeler zum „Produzent des Jahres“ und wünsche allen weiterhin viel Erfolg“, so Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer.

Zwei Prämierte im Bezirk

Aus dem Bezirk Oberwart gab es zwei Sortensieger. In der Kategorie Most/Frizzante/Cider ging der Landessieg an Willibald Kienegger aus Neustift an der Lafnitz mit seinem Waldbeer Cider.

In der Kategorie Wildobst/Sonstige Raritäten siegte Michael Glavanovits aus Rechnitz mit seinem Vogelbeerbrand.