15. Obertrumer Vereinstrophy am Stieberteich

Am 29. Juli geht's am Stieberteich wieder wettkampfmäßig zu.

OBERWART. Am Samstag, 29. Juli, findet die diesjährige Obertrumer Vereinstrophy am Oberwarter Stieberteich statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Es werden wieder zahlreiche Vereine und Organisationen aus Oberwart an den Start gehen und sich beim Nageln, Russischem Kegeln, Bierkistenstapeln und einem Überraschungsbewerb messen. Um etwa 17 Uhr geht's mit dem allseits beliebten Sautrogrudern los. Für musikalische Unterhaltung sorgt Oberwart3.

Der Reinerlös der Vereinstrophy kommt der Stadtfeuerwehr Oberwart für den Ankauf eines Fahrzeugs zugute.