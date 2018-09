"Badeschwamm" im Wald läßt du immer stehen?

14.09.2018, 07:52 Uhr

Mit der "krause Glucke" kannst du köstliche Gerichte zubereiten

Bisher hast du diese „Badeschwämme“ im Wald einfach stehengelassen.Nicht ahnend, dass du daraus köstliche Speisen kochen kannst?Heute zeig ich dir mein „Krause Glucke“ Lieblingsrezept.Schneide sie über dem Waldboden ab, nimm sie mit nach Hause und verwende einen starken Wasserstrahl um sie zu reinigen.Zwiebel schneiden und anrösten.Paprikaspeck ähnlich wie am Foto in Streifen schneiden und kurz mitrösten.Die „krause Glucke“ schneidest du in Scheiben, gibst diese auch in die Pfanne kurz mitrösten, Deckel drauf.

Inzwischen schneidest du eine Knoblauchzehe in winzige Stücke, gibst diese samt Salz und Pfeffer dazu in die Pfanne.Nach ca. 5 min. kommt auch noch die feingehackte Petersilie dazu.Nun noch etwas Sauerrahm hineinrühren und dein außergewöhliches Pilzgericht ist fertig.Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht dirHeike Tröstner.