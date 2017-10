Dreisprachige Hörbuchpräsentation des UMIZ

03.10.2017, 11:32 Uhr

Unter diesem Motto lud das Ungarische Medien- und Informationszentrum Unterwart am Donnerstag, den 28. September 2017 um 15:00 Uhr zu einem dreisprachigen interaktiven Bilderbuchkino in die Städtische Bücherei Oberwart ein, um seine Hörbücher zu präsentieren.Diese wurden im Mai des Vorjahres im Landesstudio Burgenland aufgenommen, bilden eine Ergänzung bzw. Vertiefung der deutsch – ungarisch – burgenlandkroatischen Kinderbuchserie UMIZ 4 KIDS und beinhalten alle 24 Geschichten des großen Jubiläumsbandes.Die Veranstaltung wurde von Bibliothekarin Silke Rois eröffnet, den Begrüßungsworten von Katharina Dowas, der Leiterin des Beirates für Mehrsprachige Kindergartenpädagogik, danach folgte eine Ansprache des Landtagsabgeordneten Christian Drobits, der die Vorzüge der Sprachenvielfalt des Burgenlandes lobte.Siegfried Hajszan, Obmann des Kroatischen Kulturvereines HKD, sorgte mit schwungvollen kroatischen Liedern auf der Tamburizza für gute Unterhaltung. Das Bilderbuchkino mit dem Titel „Der grüne Apfel – A zöld alma – Jabuka zelena“ wurde in drei Sprachen vorgetragen: Ungarisch von Orsolya Lippert-Havasi, deutsch von Katharina Dowas, burgenlandkroatisch von Siegfried Hajszan. Als Assistentinnen waren Gyöngyi Binder und Valerie Dowas zugegen. In die Geschichte wurden auch Lieder vom Herbst eingebaut. So lernten die Kinder anhand des Apfelliedes die Zahlen von 1-10 bzw. die Jahreszeiten in allen drei Sprachen kennen und sangen auch ein Lied vom Igel. Álmos Sonkoly spielte auf dem Horn zwei Kinderlieder, ehe das Publikum mit süßen roten Äpfeln verköstigt wurde.Die Hörbücher bestehen aus insgesamt drei Einheiten zu je zwei CD-s pro Sprache. Sie beinhalten die Geschichtenteile der ersten 24 dreisprachigen Kinderbücher der Reihe und werden jeweils von Native Speakern vorgetragen. Zu den einzelnen Geschichten wurde auch eine musikalische Einstimmung (Klavier und Klarinette) aufgenommen. Die Doppel CD-s können pro Sprache um EUR 10.- beim UMIZ erworben werden.Anschließend wurde noch ein Gruppenfoto gemacht und alle großen und kleinen Bücherfreunde konnten sich noch in der Städtischen Bücherei Oberwart Lektüre für kühle Herbsttage ausborgen bzw. am UMIZ 4 KIDS Büchertisch schmökern.Abschließend sei noch ein großer Dank an alle Helfer und Mitwirkenden ausgesprochen, die zum Erfolg des Projektes beigetragen haben. Martin Zsifkovits, Eva Summer, Walter Fikisz, Sylvia Szabo, Katharina Dowas, Gertrude Wukits, Verena Dunst, Elisabeth Föll, Franz Stangl, Erwin Schranz, Doris Seel, Kornelia Berlakovich, Michael Gaál, Valerie Dowas, Elisabeth Hausmann-Farkas, Ladislaus Kelemen, Katalin Weber, Dorottya Kelemen, Zsófia Sommer-Palágyi, Orsolya Lippert-Havasi, Annamaria Hubbes-Tana, Nándor Szabó, Gyöngyi Binder, Alexandra Nagy, Edit Pdosné-Kiszela, Zorka Kinda-Berlakovich, Robert Wukovits, Franceska Liebmann, Siegfried Hajszan, Maria Palatin-Zsifkovits, Anka Schneeweis, Melanie Balaskovits, Karl Idl, Alfred Hergovich, Reinhard Kracher, Nicole Kracher, Leon Berger und Despina Ilieva. Dank ihnen können die 24 dreisprachigen Geschichten nun auch jederzeit lustbetont angehört werden – der Lesegenuss wurde mit der Variante des Hörgenusses erweitert. Dankeschön – köszönöm szépen – hvala lipa im Namen von UMIZ 4 KIDS!