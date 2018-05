GEFÜHLsbeTONt - Ausstellungseröffnung

04.05.2018, 23:43 Uhr

Oberwart : OSG | GEFÜHLsbeTONt - Ausstellungseröffnung09. Mai 2018 um 19:00 Uhrin den Räumen der Oberwarter Siedlungs-Genossenschaft, OSGRechte Bachgasse 61, 7400 OberwartEröffnung durch DR. Alfred KollarLaudatio: LR Hans Peter DoskozilDie Räume der OSG in Oberwart bieten am Donnerstag, 09. Mai 2018 um 19.00 Uhr den Rahmen für die dritte große Ausstellung von Andrea Linzer.Unter dem Motto „GEFÜHLsbeTONt“ folgt die Präsentation ihrer Werke, die allesamt große Gefühle und auch Lebensfreude vermitteln wollen. Die Künstlerin möchte mit ihren sehr farbintensiven Bildern das Herz und die Seele des Betrachters berühren und erfreuen.Andrea Linzer beschäftigt sich als Künstlerin sowohl mit Farben, als auch mit Tönen und Klängen. Daher wird sie als verbindendes Element die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung mit ihrer Geige selbst gestalten.

Das Leben selbst und die Freude daran geben ihren Werken den ihr so typischen Charakter.Sie experimentiert und phantasiert mit urtümlicher und reiner Lebensfreude und schafft so Werke, die erhellend und tief berührend auf die Seele wirken.Mit ihren Bilder will die Künstlerin Freude, positive und sprühende Energie in die Wohnräume der Betrachter transportieren.Die autodidakte Malerin experimentiert hauptsächlich mit Acrylfarben und integriert manchmal auch verschiedene Stoffe und Materialien in ihre Kunstwerke.„Malen ist für mich Ausdruck, Freude, Meditation, Stille, Innehalten. Ein Eintauchen in die Tiefe der Seele und zum Ausdruck bringen, was im Moment "da" ist.Beim Malen denke ich nicht, ich lasse mich führen. Jedes Bild entsteht im Tun, es kommt aus einer anderen Ebene", sagt die Künstlerin.Die Ausstellung ist bis 30. August 2018 zu den Öffnungszeiten der OSG frei zugänglich.Datum: Mittwoch, 09. Mai 2018 19:00hOrt: OSG OberwartKünstlerin: Andrea LinzerObere Hochstraße 3/127400 OberwartTel: +43(0)664-9252239Web: www.innereharmonie.at