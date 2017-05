Infoworkshop "Kulturbegleiter" in Oberwart

WAS SIND KULTURBEGLEITER*INNEN?

OBERWART. Der Workshop "Kulturbegleiter*in (Kulturbuddy)" findet am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 12 Uhr in der Volkshochschule Oberwart statt.Kulturbegleiter*innen (Kulturbuddies) sind kulturelle Vermittler*innen auf Augenhöhe. Sie bauen Barrieren im alltäglichen Zugang zu Kunst und Kultur ab, indem sie den Stellenwert kultureller Angebote sichtbar und für alle erlebbar machen. Kulturbegleiter*innen agieren national und bewerben die österreichweite Aktion „Hunger auf Kunst und Kultur“ und den Kulturpass Burgenland. Er/Sie informiert Interessierte über die teilnehmenden Partnerbetriebe und die Veranstaltungsangebote. Als Begleitperson organisieren sie für Gruppen und Einzelpersonen (Kulturpassinhaber*innen) Besuche in Museen und Ausstellungen, vernetzen sich untereinander und bilden Fahrgemeinschaften zu diversen Veranstaltungen.

VORAUSSETZUNGEN ZUR MITARBEIT

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE



ABLAUF DES WORKSHOPS

EINE ANMELDUNG IST ERFORDERLICH!

Zukünftige Kulturbegleiter*innen und -vermittler*innen sollen anderen Menschen mit Neugierde, Einfühlungsvermögen und Respekt begegnen. Das Engagement soll mindestens ein Jahr dauern und eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen.Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sind unfall- und haftpflichtversichert und können sich national mit dem Österreichischen Freiwilligenpass des Sozialministeriums ausweisen.Der Infoworkshop dient als Grundlage für einen Mitarbeit im Verein ARGUMENTO. Dieser wird sich mit den Leistungen und Angeboten präsentieren und die Rahmenbedingungen und Aufgaben als Kulturbegleiter*in erläutern.Schicken Sie bis spät. 16. Mai eine formlos Email mit "Ich möchte mich zum Workshop" anmelden - mit Name und Telefonnummer an office@argumento.at