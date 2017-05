Musik- und Kunstgenuss in der Dorfscheune Buchschachen

07.05.2017, 18:21 Uhr

Kunstausstellung eröffnet

Musik zum Zuhören und Tanzen

Mit einer festlich gestalteten Vernissage eröffnete der kukma am 6. Mai seine Frühjahrs-Ausstellung "Malerei und Fotografie" in der. Siebzehn Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen eine breite Palette aus ihrem Schaffen. Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung diesmal mit einem Kunst-Flohmarkt.Den musikalische Part steuerte dasumbei, das mit seinen beschwingten Rhythmen das Publikum begeisterte und auch zum Tanzen verführte. Gitarrist und Sängerbot eine virtuose Einlage an der Oud, der - hierzulande selten gehörten - arabischen Laute, für die er viel Beifall bekam.Die kukma-Vorstandmitgliederundbegrüßten das zahlreich erschienene Publikum und stellten die einzelnen Künstler vor. Bei guten Gesprächen und bester Bewirtung vom Teamumverging die Zeit für die Gäste (unter ihnen viele Prominente, angeführt von Bürgermeister) wie im Fluge.Die sehenswerte Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Dorfscheune noch bis zum 25. Juni 2017 zu besichtigen.