Oberwart3 im Yuppi Du in Jabing

Die Oberwarter Kultformation tritt in neuer Besetzung auf.

JABING. Alfred Saurer, der vor 11 Jahren das Kultlokal Yuppi Du in Jabing übernommen hat, bietet nun schon seit 3 Jahren seinem sportbegeisterten Publikum auch die modernste Bowlinganlage des Burgenlandes.

Am Freitag, 13. Oktober 2017 (Beginn: 19:00 Uhr), gibt es ein Fest im Herbst mit saisonalem Sturm und dazu Livemusik Oberwart 3. Nach der Umbesetzung in der Band freut sich Fred Pokomandy, zusammen mit seinen Musikerkollegen Franz Reichart und Volker Weyse die Gäste mit musikalischen Leckerbissen verwöhnen zu dürfen. In diesem Programm finden sich nun auch Klassiker aus dem legendären Jets-Programm.