OBERWART. Am Mittwoch, den 9. August 2017 sowie am 16. August 2017, jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr führt Reiseleiter Wilhelm Hodits durch die Stadt Oberwart. Die Tour startet beim Diakonie Forum in der Wienerstraße 1.

Schwerpunkt sind Kulturbauten und Religiöse Vielfalt - unter anderen steht der Besuch der Evangelischen Kirche und das muslimische Gebetshaus auf dem Programm.