Rotes Kreuz lud zur Wanderung rund um Tauchen

20.09.2018, 09:32 Uhr

Die Rotkreuz Ortsstelle Tauchen veranstaltete eine gemütliche Rundwanderung bei herrlichem Wetter.

TAUCHEN. Die Ortsstelle Tauchen konnte am vergangenen Sonntag bei herrlichem Wanderwetter insgesamt 49 bewegungsbegeisterte Rot Kreuz-Fans zu einer Rundwanderung in und um Tauchen begrüßen, darunter Juliane Paul als Vertreterin der Rot Kreuz-Bezirksstelle Oberwart.Für das leibliche Wohl war bei einer Labestation und einem gemütlichen Beisammensein im Anschluss an die rund sechs Kilometer lange Strecke gesorgt. Alle Teilnehmer freuen sich bereits auf die nächste Wanderung! Das Team der Ortsstelle bedankt sich herzlich für die rege Teilnahme und Unterstützung!