Weltherztag in Bad Tatzmannsdorf

24.09.2018, 13:56 Uhr

Die 3. Kids Uni in SKA-RZ Bad Tatzmannsdorf informierte über Vorbeugemaßnahmen, denn man kann nicht früh genug mit Bewusstseinsbildung beginnen.

BAD TATZMANNSDORF. Erkrankungen des Herzens gilt weltweit immer noch als Todesursache Nummer 1. Aktuell sterben laut Zahlen der „World Heart Federation“ etwa 17,5 Millionen Menschen pro Jahr durch Krankheiten dieser Art.Bis 2030 könnte sich die Zahl der Todesfälle auf bis zu 23 Millionen Menschen erhöhen. Ein gesunder Lebenswandel ist die beste Vorbeugung. Der Weltherztag, der am 29. September begangen wird, ist eine Initiative der „World Heart Federation“ und wird seit dem Jahr 2000 jährlich organisiert, um das Bewusstsein für Herzkrankheiten zu steigern.

Zweimal Kids Uni in Bad Tatzmannsdorf

Abendveranstaltung

Anlässlich dieses Tages findet am 24. September sowie am 22. Oktober die bereits dritte Kids Uni in der Sonderkrankenanstalt-Rehabilitationszentrum (SKA-RZ) Bad Tatzmannsdorf statt, die notwendige Maßnahmen der Vorbeugung in den Mittelpunkt rückt.Im Rahmen der Veranstaltung gibt es, neben einer Reise in das menschliche Herz, Workshops für bereits eingeladene Kinder der Volksschulen Ober- und Unterschützen, die über richtige Ernährung, sportliche Aktivitäten, Händehygiene und das Thema Rauchen informieren. Zum Abschluss erhalten die teilnehmenden Kinder eine Urkunde verliehen. „Das Ziel ist es, dass nützliches Wissen für das zukünftige Leben auf eine kindergerechte Art vermittelt wird. Man kann mit den wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung späterer Herzerkrankungen nicht früh genug beginnen“, sagt Univ.Doz. Dr. Jeanette Strametz-Juranek, die ärztliche Leiterin der SKA-RZ.Eine Abendveranstaltung am 17. September für Erwachsene widmete sich demselben Thema. „Ein Großteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen lässt sich durch einen gesunden Lebensstil vermeiden. Man sollte also nicht nur früh genug mit der Information beginnen, es ist auch nie zu spät“, hofft Strametz-Juranek auf einen regen Besuch.