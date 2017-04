1. Hodiser Radclub spendete für Sterntalerhof

26.04.2017, 10:49 Uhr

Der sehr aktive Radclub spendete den Adventstand-Erlös von 400 Euro an die Kinderhospiz in Kitzladen.

MARKT NEUHODIS/KITZLADEN. Der 1. Hodiser Radclub spendete den Reinerlös des Standes beim Adventmarkt an den Sterntalerhof. Obmann Alexander Weber und die Vereinsführung überreichten einen Scheck in Höhe von 400 Euro an GF Harald Jankovits vom Sterntalerhof."Da der Radclub relativ viel Ortsaktivität veranstaltet, hatten wir die Idee ein Projekt bzw. eine Einrichtung finanziell zu unterstützen. Besonders wichtig dabei war uns die Regionalität. Letztlich haben wir uns für den Sterntalerhof entschieden", so Obmann Alexander Weber.