16.09.2018, 09:41 Uhr

Die Red Tower Bulls luden zu verschiedenen Bewerben im Kilt ein.

ROTENTURM. Am Samstag, 15. September, fanden am Sportplatzgelände Rotenturm die 10. Rotenturmer Highland Games der Red Tower Bulls statt. Es stehen einige spannende und teilweise kraftraubende Bewerbe wie Baumstammwerfen, Gewichthochwurf, Seilziehen, Eierweitwurf, Wetttrinken und ein Funbewerb am Programm. Für Speis und Trank waren ebenfalls gesorgt.