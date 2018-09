Barbara Schmid stellte neues Buch "Pegasus" in St. Kathrein vor

09.09.2018, 09:23 Uhr

Barbara Schmid aus St. Kathrein schrieb den nächsten Pferdekrimi nach "Blutschuld" und "Feuerpferd".

ST. KATHREIN. Die Buchautorin Barbara Schmid aus St. Kathrein lud am Samstag, 8. September, zur Präsentation ihres neuen Buches "Pegasus" mit Lesung, sowie Grillhendl und Getränke in ihren Garten ein.Nach den "Nebenmenschen"-Romanen verband die gebürtige Grazerin, die auch Gedichte verfasst, in den letzten Jahren ihre Liebe, die sie zu Pferden verspürt, mit dem Krimigenre. So entstanden mit "Blutschuld" und "Feuerpferd" fesselnde Mystery-Krimis, die im Pferdemilieu spielen. Das tut auch ihr neuestes Buch "Pegasus".

Zum Inhalt

Die exzentrische Tierärztin Fee Harper, die eine Klinik für rekonvaleszente Rennpferde betreibt, stellt trotz ihrer Vorbehalte den ehemaligen Championjockey Lenny McRae als Trainer ein, weil sie eine unerwartete Gemeinsamkeit entdeckt.Doch aufgrund dieser Gemeinsamkeit entstehen plötzlich Zweifel an ihrer eigenen Vergangenheit und als Fee anonyme Drohungen erhält, wird ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Zwar hat sie in Lenny einen treuen Verbündeten, aber kann er allein gegen den unheimlichen Gegner etwas ausrichten? Vor allem, als er plötzlich selbst ins Fadenkreuz eines Mörders gerät. Und wer war die fremde Frau, die vor vielen Jahren in unmittelbarer Nähe zu Tode kam?