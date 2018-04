29.04.2018, 21:02 Uhr

Stadtschlaining: Jahrestreffen von Zukunftswerkstätten

Das 32. Jahrestreffen von Zukunftswerkstätten aus Deutschland und Österreich fand in der Friedensburg in Stadtschlaining vom 28. April bis 1. Mai 2018 statt. Über 30 ModeratorInnen aus den beiden Ländern behandelten das Thema "Brücken bauen - Frieden schaffen". In Workshops und Vorträgen wurden Strategien entwickelt, wie man der Spaltung der Gesellschaft entgegnen kann und wie man eine konstruktive und integrative Auseinandersetzung über die Zukunft unserer Gesellschaft führen könnte. Nicht nur in Österreich ist ein Auseinanderdriften gesellschaftlicher Positionen und Gruppen zu beobachten. Vortragende waren unter anderem Gudrun Kramer von der Friedensburg Schlaining und Gerhard Baumgartner vom Österreichischen Dokumentationsarchiv des Widerstandes. U. a. führte eine Exkursion zur Gedenkstätte Rechnitz und in den Naturpark Geschriebenstein.