Den ersten internationalen Award gewonnen!

06.09.2018, 01:35 Uhr

"Als ich die Ausschreibung für einen Award in Montecosaro gelesen habe, war sofort klar: da machst du mit! Ich werde mich mit internationalen Größen messen und mal schauen, wie weit ich komme!Gedacht, getan. Ich habe 2 Bilder aus meiner Ausstellung "" nach Italien geschickt und bin schlussendlich nach einem Ausstellungsmonat mit dem Auto dorthin gefahren und hab der Awardverleihung beigewohnt.Natürlich dachte ich niemals daran, dass ich bei 100 teilnehmenden internationalen Künstlern wirklich eine Chance auf einen dieser Awards in 5 Kategorien haben könnte.Umso mehr hat mein Herz geklopft, als in italienischer Sprache mein Name "r" und "" aufgerufen wurde!!!!Ich hab mich riesig gefreut und es macht mich auch ziemlich stolz, dass mein Bild "" den Kunstanerkennungspreis der Stadt Montecosaro gewonnen hat!Dieses Bild und noch eine Zweites hängen aktuell in dem selben *Teatro delle Lodge* und wird demnächst nachin ein riesiges Castello überstellt, bis beide verkauft oder bei Teilnahme bei einer neuen Awardverleihung inausgestellt werden. Ich bin gespannt und freu mich einfach riesig!" - sagt Andrea Linzer, die Künstlerin selbst dazu.

Aktuell sind ihre farbenfrohen und stimmungserhellenden Bilder imbis Ende November 2018 zu besichtigen, bzw. zu erwerben.Bei Interesse an einem der Bilder rufen Sie bitte direkt bei der Künstlerin unter 0664-9252239 an!Schauen Sie auch unter MAL.anders auf der Webseite *www.innereHarmonie.at*