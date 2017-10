07.10.2017, 08:51 Uhr

Das Einkaufszentrum Oberwart eo lud zu den Fashion Days ein

OBERWART. Am 6. und 7. Oktober finden wieder die traditionellen eo Fashiondays statt. Zwei Fashion Shows fanden bereits am Freitag, 6. Oktober, um 16 und 18 Uhr statt. Auch am Samstag präsentieren Models die neuesten Trends der eo-Shops für verschiedene Anlässe um 11 bzw. 15 Uhr.Länger Shoppen hieß es am Freitagabend bis 21 Uhr mit sensationellen Angeboten.