Ein herzliches Willkommen den Neuen

08.09.2018, 08:34 Uhr

Mehrere Nachbesetzungen bringen frischen Wind in das Team der HTL Pinkafeld

Mit Ende des vergangenen Schuljahres wechselten gleich mehrere Professorinnen und Professoren der HTL Pinkafeld in den wohlverdienten Ruhestand. Damit wurden an der größten Schule des Burgenlandes mit mehr als 150 Lehrenden auch mehrere Nachbesetzungen in unterschiedlichen Fächern notwendig. Am ersten Schultag konnte Direktor Wilfried Lercher gleich sieben neue Lehrerende und vier Unterrichtspraktikantinnen herzlich willkommen heißen.