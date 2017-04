Elisabeth Pratscher im Hafen der Ehe

30.04.2017, 20:32 Uhr

Am 30. April hat die "Hoffnungsträgerin des heimischen Musiktheaters", Elisabeth Pratscher in ihrem Heimatort Holzschlag ihrem Florian das "Ja-Wort" gegeben.

HOLZSCHLAG (ps). Bevor für Elisabeth Pratscher die Vorbereitungen zu Carmen, Oper von Georges Bizet, auf Schloss Tarbo beginnen, segelte die beliebte Sopranistin aus Holzschlag mit ihrem Florian aus Kärnten in den Hafen der Ehe. Mit sehr persönlichen und äußerst berührenden Worten hat Pfarrer Gerhard Harkam der Ehe von Elisabeth und Florian vor Hunderten Gästen und Gratulanten im idyllischen Holzschlag den Segen gegeben. Zwei Menschen, wie Lisi und Florian, die ihre Berufsfelder über die ganzen Welt verteilt haben, müssen jetzt ihre gemeisame Heimat finden, so Gerhard Harkam.

Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin Elisabeth Pratscher stammt aus Holzschlag. Ihre Ausstrahlung, ihr Charme und ihr vielseitiges Können haben ihr das Prädikat "Hoffnungsträgerin des heimischen Musiktheaters" eingebracht. Von der strahlenden Sopranstimme und dem Spielwitz einer Elisabeth Pratscher konnten sich in den letzten Jahren viele Musikfreunde im In- wie auch im Ausland (München, Frankfurt, China, Schweiz) erfreuen. Studiert hat Elisabeth an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und absolvierte die paritätische Bühnenreife für Oper. Bühnenerfahrung sammelte sie im Rahmen einer klassischen Tanzausbildung, erhielt Gesangsunterricht bei Siegrun Quetes, absolvierte das Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Derzeit unterrichtet Elisabeth "Gesangslehre" im Musikgymnasium Oberschützen und leitet diverse Schulprojekte.