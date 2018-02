11.02.2018, 18:47 Uhr

"Hexen und Zauberer" lautete das diesjährige Motto!

Unterhaltung vom Feinsten

RECHNITZ (mmr). Am Samstag, den 10.02.2018, lud die ÖVP zum Faschingsgschnas ein. Zahlreiche maskierte Faschingsliebhaber folgten der Einladung, um gemeinsam mit Obmann Günther Knabel und den Gemeinderäten amüsante Stunden und eine närrische Nacht, im Gasthaus Cserer, zu verbringen. Unter den vielen bunt verkleideten Hexen und Zauberer waren auch Bgm. Martin Kramelhofer und Vzbgm. Günther Tangl.Ein absolutes Highlight war die Tombola mit vielen tollen Preisen und glücklichen Gewinnern, aber auch die Jugendbar. Bestens unterhaltet wurde man von "The C.E.T's ... A Musi holt für di und mi" bis in den frühen Morgenstunden!