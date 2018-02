Faschingstreiben bei Wind und Kälte in Großpetersdorf

14.02.2018, 07:20 Uhr

Nach dem Umzug gab es noch Musik und gute Laune am Hauptplatz von Großpetersdorf.

GROSSPETERSDORF. Tradition hat der Faschingsumzug in Großpetersdorf. Auch heuer trotzten einige Faschingsfreunde dem Wind und den frostigen Temperaturen am Faschingdienstag. Angeführt von einer Abordnung der Jugendkapelle Großpetersdorf zogen sie durch die Straßen, um dann am Hauptplatz ab Mittag Programm zu machen.Dabei hatten die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt als Olympische Wintersportler. Auch die Jugendkapelle sorgte musikalisch für Stimmung.