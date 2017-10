Foto- und Postkarten-Erinnerungen aus Oberwart

01.10.2017, 08:14 Uhr

"Alte Ansichten" aus Oberwart gab es im Kontaktzentrum zu bewundern.

OBERWART. Vom 25. September bis 1. Oktober findet im Kontaktzentrum der Katholischen Kirche in Oberwart eine Ausstellung des 1. Briefmarkensammelvereins Oberwart statt.Über 100 Ansichtskarten aus Oberwart verbinden die Jahrzehnte in einem Raum. Die drei eifrigen Sammler Christian Benedek, Alexander Mohat und Ewald Kalkbrenner wussten zu den Ausstellungsstücken, die Plätze, Ereignisse und Personen darstellen, viel zu berichten. So mancher Besucher weckte beim Durchschauen auch eigene Erinnerungen.