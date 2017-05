"Frühstück im Grünen" am 1. Mai in Rechnitz

04.05.2017, 17:19 Uhr

Zahlreiche Wanderer waren gemütlich im Naturpark Geschriebenstein unterwegs.

RECHNITZ. Zahlreiche Wanderer trafen sich am 1. Mai in der Naturparkgemeinde Rechnitz, um an der traditionellen Veranstaltung „Frühstück im Grünen“ teilzunehmen.Über 100 Frühaufsteher folgten dem Wanderführer Schoditsch Günter bergauf durch den Naturpark Geschriebenstein.Nach 11 Kilometern morgendlicher Waldluft und einigen Höhenmetern erreichte die Wanderschar die Kenyeri Mühle im Faludital. Wo die fleißigen Helfer des Naturpark Vereins ein reichhaltiges Frühstücksbuffet anboten und für die Rieseneierspeise 380 Eier in die Pfanne schlugen. Jeder kleine und große Frühaufsteher konnte dann wohl gestärkt den Heimweg antreten.