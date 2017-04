Großartiger Weinfrühling von Rechnitz bis Deutsch Schützen

30.04.2017, 07:47 Uhr

Der diesjährige Weinfrühling Südburgenland lockte Tausende Besucher an. Von Rechnitz bis Deutsch Schützen war bereits am Samstag sehr viel los.

Zweimal Deutsch Schützen, einmal Rechnitz

BEZIRK OBERWART. Der diesjährige Weinfrühling Südburgenland fand vom 28. bis 30. April statt. Eröffnet wurde er mit der Weintrophy, die diesmal am 28. April auf Burg Güssing erfolgte.Neben einer Verkostung der jeweils fünf nominierten Weine wurden auch die Sieger in den drei Kategorien Welschriesling, Blaufränkisch und Blaufränkisch Reserve gekürt.In der Kategorie Welschriesling siegte das Weingut Thomas Straka aus Rechnitz mit dem Welschriesling 2016. Als Sieger in der Kategorie Blaufränkisch Klassik ging der Blaufränkisch 2014 vom Weinbau Anita & Eduard Weber aus Deutsch Schützen hervor. Gewinner in der Kategorie Blaufränkisch Reserve wurde der Eisenberg DAC Reserve 2014 vom Weingut Eduard Wachter ebenfalls aus Deutsch Schützen.Abgestimmt auf die feinen Weine servierte das Restaurant auf der Burg über 160 Gästen, darunter namhaften Vertreter der Politik - u.a. LR Verena Dunst und Weinwirtschaft, zahlreichen Winzern sowie Weininteressierten aus ganz Österreich, ein erstklassiges Menü in 4 Gängen in einem traumhaften Ambiente und verwöhnte damit die Gaumen der Besucher.

Tage der offenen Kellertür

Samstag und Sonntag öffneten rund 60 Winzer von Rechnitz bis Moschendorf ihre Kellertüren, wobei die Uhudlerwinzer aus dem Jennersdorfer Bezirk in Moschendorf ihre flüssigen Schätze vorstellten. Bei Sonnenschein und teilweise bewölktem Himmel am Samstag kamen bereits viele Gäste von Deutschland bis Ungarn, um die Topweine aus der Region zu verkosten."Der Vorverkauf war um einiges höher als in den letzten Jahren. Da spielt sicher auch der Feiertag am Montag eine Rolle", war von den Winzern zu hören.