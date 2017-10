Harald Pomper präsentierte CD in der Dorfscheune Buchschachen

15.10.2017, 14:00 Uhr

Die Dorfscheune vereint Kultur und Kulinarik

BUCHSCHACHEN. Vergangenen Samstag präsentierte der Songwriter und Politkabarettist Harald Pomper in der Dorfscheune Buchschachen seine neues Album.Die CD wurde im Rahmen seiner Straßenhund-Tour aufgenommen, die ihn im Frühjahr quer durch halb Österreich führte.Im Rahmen seiner "Zu-Fuß-Tournee" spielte Pomper 14 Konzerte in 4 Bundesländern und er legte rund 700 Kilometer auf seinen Beinen zurück.Die CD wurde mithilfe eines mobilen Recorders an Straßenkreuzungen, an Füßgängerzonen oder an Waldlichtungen aufgenommen und ist ein Tondokument dieser ungewöhnlichen Tour.