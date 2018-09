08.09.2018, 14:24 Uhr

Die Jägerschaft Großpetersdorf lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.

GROSSPETERSDORF. Die Jägerschaft Großpetersdorf lud am Samstag, 8. September, zum Jägerbuschenschank in die Friedrichhalle ein. Am Vormittag gab es bereits den Frühschoppen mit dem Musikverein Jugendkapelle Großpetersdorf und hervorragender Kulinarik vom Hirschbraten bis zum Wildwürstel.Am Abend spielt noch Austrobockerl und sorgt mit Austropop für Stimmung bei den Besuchern.