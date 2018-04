Johanna Mikolaschek tanzte mit Andreas Gabalier

25.04.2018, 00:00 Uhr

Die Wiesfleckerin Johanna Mikolaschek war in Berlin als Backroundtänzerin im neuen Andreas Gabalier-Musikvideo mit dabei.

WIESFLECK. "Ein Traum wurde wahr!", strahlte Johanna Mikolaschek aus Wiesfleck, die das Glück hatte, beim Musikvideo zur neuen Single "Verdammt lang her" von Andreas Gabalier, die am 27.4. veröffentlicht wird, mitzuwirken. Die Dreharbeiten fanden in Berlin statt."Für mich als großer Gabalier-Fan war es ein unglaubliches Gefühl, als ich die Nachricht bekam, dabei sein zu dürfen. So eine Chance gibt es nicht oft", so Johanna, die Gabalier als "sehr herzlichen Menschen, der am Boden geblieben ist" beschreibt. Nach dem Dreh lud er alle ein und gemeinsam ließen sie den erfolgreichen Tag ausklingen.