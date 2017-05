Karlheinz Oswald zum Abteilungsvorstand Elektronik ernannt

03.05.2017, 16:03 Uhr

Elektronik-Abteilung der HTL Pinkafeld hat wieder einen Abteilungsvorstand

Mit Wirksamkeit vom 1. März 2017 wurde DI Karlheinz Oswald von Frau Bundesministerin Dr. Sonja Hammerschmid zum Abteilungsvorstand der Höheren Lehranstalt für Elektronik und Technische Informatik der HTL Pinkafeld ernannt. Das Ernennungsdekret wurde AV Oswald kürzlich von Landeshauptmann Hans Niessl im Beisein von LSR-Präsident Heinz Zitz und LSR-Direktorin Sandra Steinerfeierlich überreicht.Karlheinz Oswald studierte Elektrotechnik mit Spezialisierung in Nachrichtentechnik und Elektronik. Seit dem Schuljahr 2000/01 unterrichtet AV Oswald an der HTL Pinkafeld Fachtheorie Elektronik, er war seit März 2014 provisorischer Leiter der Abteilung.Die Schulgemeinschaft der HTL Pinkafeld gratuliert herzlich und wünscht viel Freude in dieser Funktion!