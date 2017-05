Kulinarische Genüsse in der HBLA Oberwart

10.05.2017, 07:53 Uhr

Vergangene Woche fand die Veranstaltung "Halbzeit - Mahlzeit" statt. Am Montag starteten die Prüfungsessen in den Abteilungen Wirtschaft und Tourismus.

OBERWART. In der HBLA Oberwart steht zurzeit die Kulinarik hoch im Kurs. Denn zurzeit laufen neben Matura auch die Prüfungsessen, in denen die zukünftigen Maturanten und Maturantinnen sowie Absolventen und Absolventinnen der Abteilungen Tourismus und Wirtschaft ihr Können in der Küche und Service unter Beweis stellen.Die Schüler des 3. Jahrgangs der HLT stellten sich erstmals einem breiteren Publikum bei der Veranstaltung "Halbzeit - Mahlzeit".

Bürgermeister zu Gast

6-Gänge-Menü zur Halbzeit

Bgm. LA Georg Rosner war am Montag zum Prüfungsessen in der Fachschule für wirtschaftliche Berufe geladen. Das Menü konnte sich sehen lassen und mundete hervorragend. Bgm. Rosner bedankte sich für die Einladung bei Fachvorständin Marianne Liszt und den Schülerinnen: "Danke für das tolle Mittagessen! Ich gratuliere zur hervorragenden Leistung in der Küche und beim Service. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und das Menü genossen."Ebenfalls am Montag waren Schüler der Hotelfachschule (3HF) mit ihrem Prüfungsessen im Einsatz. Trotz Nervosität zauberten auch sie leckere Kreationen auf die Teller ihrer Gäste und servierten sehr sympathisch dazu auch erlesene Weine.Die Schüler des 3. Jahrganges der Höheren Lehranstalt für Tourismus veranstalteten am 4. Mai 2017 den kulinarischen Event „Halbzeit-Mahlzeit“ im neuen Restaurant der Tourismusschule. Eingeladen waren Eltern, Verwandte, Ehrengäste und Sponsoren.Die Schüler kochten und servierten für ihre Gäste ein 6-Gänge-Menü mit Weinbegleitung und stellten so ihr fachlichen Kenntnisse, die sie in den letzten drei Jahren erlernt haben, unter Beweis. "Eine sehr gelungene Veranstaltung", waren sich alle Gäste einig.