Musikverein Jugendkapelle Großpetersdorf gewann bei "Hits in Blech"

06.05.2017, 07:37 Uhr

Gleich zwei Musikvereine vom Bezirk Oberwart schafften es ins Landesfinale

GROSSPETERSDORF. Der ORF Burgenland suchte "Hits in Blech", bei denen Musikkapellen moderne Lieder zum Besten gaben und so im Wettbewerb gegeneinander antraten. Das Publikum entschied zunächst via Onlinevoting über die Wochensieger. Diese standen dann im Finale und am Ende wurde ebenfalls bei Internetabstimmung der Landessieger gekürt.Der Musikverein Jugendkapelle Großpetersdorf konnte die meisten Unterstützer mobilisieren und gewann damit beim Finale mit 35,28 Prozent der Stimmen. Die Großpetersdorfer gingen mit "The Girl from Ipanema" an den Start. Freitagabend wurde die offizielle Ehrung beim Platz neben der Musikschule vorgenommen, bei der auch ORF-Landesdirektor Werner Herics und Bgm. Wolfgang Tauss zugegegen waren.

Weitere Teilnehmer vom Bezirk

Jede Woche stellten sich fünf Kapellen aus dem Burgenland der Online-Wahl, darunter auch einige aus dem Bezirk Oberwart.In Woche 1 nahm der MV Stadtkapelle Pinkafeld mit dem Udo Jürgens-Lied "Mit 66 Jahren" an den Start und wurde Dritter. In Woche 3 siegte der MV Trachtenkapelle Markt Allhau mit "Großvater" von STS.In der 4. Woche waren mit dem MV Jugendkapelle Großpetersdorf ("The Girl from Ipanema" von Astrud Gilberto & Stan Getz), die als Wochensieger ins Finale aufstiegen, und der MV Edelserpentin Bernstein mit dem Beach Boys Hit "Surfin' USA" (Platz 2 im Wochen-Voting) gleich zwei Bezirksvertreter im Rennen.